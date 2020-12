Coronavirus: emergenze psicologiche, 52 comuni aiutati da Associazione Emdr (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - La pandemia, il lockdown e l'attuale situazione epidemiologica ancora preoccupante hanno messo e mettono a dura prova l'equilibrio psicologico, con disagio, ansia e depressione. Inoltre, la mole di notizie quasi sempre negative, non aiuta. "Tutto ciò provoca l'aumento, nel nostro corpo, di cortisolo, considerato l'ormone dello stress, che può essere nocivo per la nostra salute. Ci può venire in aiuto la nostra mente, predisponendola, nel modo giusto, a prevenire queste disfunzioni, limitando paura, incertezza e peggioramento del nostro umore". E' quanto messo in campo dagli specialisti dell'Associazione Emdr (dall'inglese Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ossia desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari), che utilizza il metodo Emdr per il trattamento del trauma e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma, 4 dic. (Adnkronos Salute) - La pandemia, il lockdown e l'attuale situazione epidemiologica ancora preoccupante hanno messo e mettono a dura prova l'equilibrio psicologico, con disagio, ansia e depressione. Inoltre, la mole di notizie quasi sempre negative, non aiuta. "Tutto ciò provoca l'aumento, nel nostro corpo, di cortisolo, considerato l'ormone dello stress, che può essere nocivo per la nostra salute. Ci può venire in aiuto la nostra mente, predisponendola, nel modo giusto, a prevenire queste disfunzioni, limitando paura, incertezza e peggioramento del nostro umore". E' quanto messo in campo dagli specialisti dell'(dall'inglese Eye Movement Desensitization and Reprocessing, ossia desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari), che utilizza il metodoper il trattamento del trauma e ...

