Comune Roma: Ztl aperte fino al 5 gennaio 2021 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Roma – Restano disattivati fino al 15 gennaio 2021 tutti i varchi delle Zone a traffico limitato del Centro storico, Tridente, Trastevere, Testaccio e San Lorenzo. La Sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha firmato l'Ordinanza che prevede la proroga dell'apertura dei varchi delle Ztl. Il provvedimento e' stato adottato sulla base dell'ultimo Dpcm, che sconsiglia gli spostamenti non necessari e limita l'utilizzo dei mezzi pubblici durante questa fase dell'emergenza sanitaria. Cosi' in un comunicato il Campidoglio.

