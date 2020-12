Cashback, Nexi e Satispay permettono di partecipare senza registrarsi alla app IO. Restano esclusi gli acquisti online (Di venerdì 4 dicembre 2020) A quattro giorni dall’avvio del Cashback di Stato, previsto per l’8 dicembre, le società fintech alzano la posta. Nexi e Satispay infatti hanno annunciato che permetteranno di aderire all’iniziativa senza necessità di registrarsi con identità digitale sull’app IO. Per chi si iscrive tramite Nexi Pay, fa sapere la società, “da subito saranno considerati validi ai fini del Cashback anche gli acquisti effettuati con smartphone utilizzando Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, in aggiunta a quelli effettuati con le carte” e per chi aderisce tramite la carta virtuale prepagata Yap il Cashback guadagnato sarà accreditato direttamente sull’applicazione pronto per essere speso. Sarà Nexi ad inviare direttamente i dati a PagoPa. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) A quattro giorni dall’avvio deldi Stato, previsto per l’8 dicembre, le società fintech alzano la posta.infatti hanno annunciato che permetteranno di aderire all’iniziativanecessità dicon identità digitale sull’app IO. Per chi si iscrive tramitePay, fa sapere la società, “da subito saranno considerati validi ai fini delanche glieffettuati con smartphone utilizzando Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, in aggiunta a quelli effettuati con le carte” e per chi aderisce tramite la carta virtuale prepagata Yap ilguadagnato sarà accreditato direttamente sull’applicazione pronto per essere speso. Saràad inviare direttamente i dati a PagoPa. ...

puntotweet : Cashback di Stato anche con le app Nexi Pay e YAP - - macitynet : Nexi offre Cashback e altri vantaggi senza identità digitale SPID - DividendProfit : Cashback, Bancomat azzera le commissioni per i pagamenti fino a 5 euro. Satispay e Nexi: attivazione senza Spid - SavinoItaliano : Cashback, Bancomat azzera le commissioni per i pagamenti fino a 5 euro. Satispay e Nexi: attivazion… - GonnelliLuca : Per le caramelle. Cashback, Bancomat azzera le commissi… -