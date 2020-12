Bertolaso e il suo duro attacco al Governo Conte: “Chiedete scusa” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste, anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo, e lo saranno ancora per settimane. Tutto questo perché il Governo non è stato in grado di gestire la seconda ondata che loro stessi avevano previsto. Continuano a chiamarla emergenza, a quasi un anno dall’inizio della pandemia. Chiamiamola con il giusto nome: incompetenza“. Queste le durissime parole al vetriolo di Guido Bertolaso in un post Facebook, all’indomani della comunicazione del nuovo Dpcm. Parole di rabbia e sconforto, che risuonano assordanti e taglienti come lame. Non le manda certo a dire, e fa una analisi attenta e lucida: “Strillate per i morti negli Usa? Il rapporto di popolazione fra noi e gli americani è di 5,5. I nostri 993 che abbiamo perso ieri fanno in proporzione ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Ecco fatto: segregati in casa per tutte le feste, anziani abbandonati, turismo demolito, nazioni confinanti strapiene di sciatori, decessi fra i più alti del mondo, e lo saranno ancora per settimane. Tutto questo perché ilnon è stato in grado di gestire la seconda ondata che loro stessi avevano previsto. Continuano a chiamarla emergenza, a quasi un anno dall’inizio della pandemia. Chiamiamola con il giusto nome: incompetenza“. Queste le durissime parole al vetriolo di Guidoin un post Facebook, all’indomani della comunicazione del nuovo Dpcm. Parole di rabbia e sconforto, che risuonano assordanti e taglienti come lame. Non le manda certo a dire, e fa una analisi attenta e lucida: “Strillate per i morti negli Usa? Il rapporto di popolazione fra noi e gli americani è di 5,5. I nostri 993 che abbiamo perso ieri fanno in proporzione ...

Chiamiamola con il giusto nome: incompetenza“. Queste le durissime parole al vetriolo di Guido Bertolaso in un post Facebook, all’indomani della comunicazione del nuovo Dpcm. Parole di rabbia e ...

Guido Bertolaso contro il governo Conte: "Anziani abbandonati, morti alle stelle, turismo demolito. Incompetenti, chiedete scusa"

Guido Bertolaso è un fiume in piena. L'uomo che ha costruito tra le tante critiche l'ospedale della Fiera di Milano punta il dito ...

