Azzolina Critica Le Regioni | Zaia Attacca | Forse Dovrebbe Rileggere don Sturzo

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Luca, presidente della Regione Veneto, risponde a tono alle critiche della Ministraverso le. “Sento tutte queste voci sull’irresponsabilità delle, e un po’ mi stupisce.è siciliana e a me sembra strano sentir parlare una siciliana contro l’autonomia” dichiara. “Un grande suo conterraneo come dondiceva ‘Io sono unitario,

CarbonFrank : RT @MatteoRichetti: Durante l’estate avevamo denunciato l’improvvisazione assoluta del Governo sulla #scuola. La ministra Azzolina invece a… -

Ultime Notizie dalla rete : Azzolina Critica

Orizzonte Scuola

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta sui social ...Nell'ipotesi di un rimpasto di governo la ministra dell'ìIstruzione Lucia Azzolina potrebbe non far più parte dell'esecutivo.