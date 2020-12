Amici: arrestato ex ballerino per abusi sessuali (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’ex ballerino di Amici, Catello Miotto, è stato arrestato con l’accusa di stupro. Ora dovrà scontare la sua pena in carcere. I fatti risalirebbero al 2010! Secondo l’accusa il 27 febbraio 2010 a Bagnaia, nel Viterbese, l’uomo avrebbe abusato dell’ex moglie di un suo amico per “sfogarsi” dopo una serata andata male. A trovarli insieme fu proprio l’amico ed ex della donna. Catello si è sempre dichiarato innocente, spiegando di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’exdi, Catello Miotto, è statocon l’accusa di stupro. Ora dovrà scontare la sua pena in carcere. I fatti risalirebbero al 2010! Secondo l’accusa il 27 febbraio 2010 a Bagnaia, nel Viterbese, l’uomo avrebbe abusato dell’ex moglie di un suo amico per “sfogarsi” dopo una serata andata male. A trovarli insieme fu proprio l’amico ed ex della donna. Catello si è sempre dichiarato innocente, spiegando di Articolo completo: dal blog SoloDonna

