Zaia critica il Dpcm di Natale: 'Io penso e spero che in queste ore il governo riveda alcuni aspetti' (Di giovedì 3 dicembre 2020) Puntuale come un orologio arriva il commento del presidente del Veneto. "E' un Dpcm che lascia non poche perplessità, io penso e spero che in queste ore il governo riveda alcuni aspetti". Lo dice Luca ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 dicembre 2020) Puntuale come un orologio arriva il commento del presidente del Veneto. "E' unche lascia non poche perplessità, ioche inore il". Lo dice Luca ...

guidobolandrina : @RegLombardia @FontanaPres Fontana pres critica sempre a parole poi non fa mai un cazzo per tutelare i Lombardi. Si… - globalistIT : - LuiginoNespolo : RT @Libero_official: #Zaia critica la #Ue: 'A #Londra possono già vaccinare'. #Parenzo: 'Una truffa, serve la certificazione per il #vaccin… - fghiosso : RT @Libero_official: #Zaia critica la #Ue: 'A #Londra possono già vaccinare'. #Parenzo: 'Una truffa, serve la certificazione per il #vaccin… - Luciano21404794 : RT @Libero_official: #Zaia critica la #Ue: 'A #Londra possono già vaccinare'. #Parenzo: 'Una truffa, serve la certificazione per il #vaccin… -