Verità e finzione in The Crown, l'avvertimento dal cast: "Attenzione a non confonderla con la realtà" (Di giovedì 3 dicembre 2020) Il dibattito in corso sulla serie The Crown ha coinvolto anche una delle sue protagoniste: Helena Bonham Carter sembra schierata dalla parte dei tanti che, negli ultimi giorni, hanno chiesto al pubblico di non confondere la realtà con la funzione.Dopo che un esponente del governo inglese ha chiesto a Netflix di inserire un avvertimento all'inizio di ogni episodio per specificare che si tratta di un'opera di finzione, anche l'interprete della principessa Margaret in The Crown conviene che si debba chiarire la natura fittizia della sceneggiatura della serie, come chiesto anche dal fratello di Diana Spencer.Secondo l'attrice, è giusto che il pubblico sia consapevole che non sta guardando un documentario sui Windsor: ogni spettatore dovrebbe ricordare che, sulla base di fatti storici, è stato costruito un grande romanzo drammatico in cui ...

