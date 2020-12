Travis Scott firma un'edizione limitata di PlayStation 5 troppo bella (Di giovedì 3 dicembre 2020) Travis Scott sarebbe al lavoro su una edizione limitata di PlayStation 5 dedicata agli appassionati di musica e videogiochi. Il cantante, compositore e produttore discografico, famoso nel mondo dei videogiochi per aver organizzato cinque spettacolari concerti virtuali su Fortnite, sarebbe al lavoro su una versione speciale della PS5 brandizzata e ritagliata su misura per tutti i fan. A rivelarlo è Scott in persona che in un’intervista a Forbes ha delineato una road map precisa sui suoi impegni dei prossimi mesi, compresa la sua collaborazione con Sony come partner creativo e strategico di PlayStation. Dopo aver annunciato l’accordo più di un mese prima del lancio della nuova console next-gen, il 28enne statunitense aveva lavorato a due video virali in cui ha raccontato ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 3 dicembre 2020)sarebbe al lavoro su unadi5 dedicata agli appassionati di musica e videogiochi. Il cantante, compositore e produttore discografico, famoso nel mondo dei videogiochi per aver organizzato cinque spettacolari concerti virtuali su Fortnite, sarebbe al lavoro su una versione speciale della PS5 brandizzata e ritagliata su misura per tutti i fan. A rivelarlo èin persona che in un’intervista a Forbes ha delineato una road map precisa sui suoi impegni dei prossimi mesi, compresa la sua collaborazione con Sony come partner creativo e strategico di. Dopo aver annunciato l’accordo più di un mese prima del lancio della nuova console next-gen, il 28enne statunitense aveva lavorato a due video virali in cui ha raccontato ...

La collaborazione tra Sony e l'artista statunitense potrebbe far nascere una versione speciale della nuova PS5 insieme allo sviluppo di un videogioco misterioso: ecco quello che sappiamo ...

