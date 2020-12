The Division 2 per PS5 e Xbox Series X/S girerà in 4K e 60 FPS con un aggiornamento in arrivo il prossimo anno (Di giovedì 3 dicembre 2020) Oltre ad aver pubblicato tre importanti giochi cross-gen in rapida successione nell'ultimo mese e mezzo, Ubisoft ha anche aggiornato alcuni dei suoi titoli di maggior successo per PS5 e Xbox Series X/S, tra cui Rainbow Six Siege e For Honor. The Division 2 è un altro dei titoli Ubisoft giocabile sulle nuove console tramite retrocompatibilità ma non ha ancora ricevuto alcun miglioramento dal punto di vista della grafica. Ebbene, presto la situazione cambierà. Gli sviluppatori di Ubisoft Massive hanno confermato che quando l'aggiornamento 12.1 di The Division 2 arriverà il 2 febbraio 2021, aggiungerà il supporto per il 4K e i 60 FPS al gioco per coloro che lo giocheranno su PS5 e Xbox Series. X/S. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 3 dicembre 2020) Oltre ad aver pubblicato tre importanti giochi cross-gen in rapida successione nell'ultimo mese e mezzo, Ubisoft ha anche aggiornato alcuni dei suoi titoli di maggior successo per PS5 eX/S, tra cui Rainbow Six Siege e For Honor. The2 è un altro dei titoli Ubisoft giocabile sulle nuove console tramite retrocompatibilità ma non ha ancora ricevuto alcun miglioramento dal punto di vista della grafica. Ebbene, presto la situazione cambierà. Gli sviluppatori di Ubisoft Massive hconfermato che quando l'12.1 di The2 arriverà il 2 febbraio 2021, aggiungerà il supporto per il 4K e i 60 FPS al gioco per coloro che lo giochersu PS5 e. X/S. Leggi altro...

