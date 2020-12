Tar Umbria: seconde e terze medie restano chiuse (Di giovedì 3 dicembre 2020) Col Decreto n. 159 pubblicato il 02 dicembre 2020, il Presidente del TAR Umbria ha respinto il ricorso interposto da un gruppo di genitori contro l’Ordinanza della Presidente della Giunta regionale dell'Umbria (n. 75 del 27 novembre 2020) nella parte in cui dispone che le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo grado (medie) si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) Col Decreto n. 159 pubblicato il 02 dicembre 2020, il Presidente del TARha respinto il ricorso interposto da un gruppo di genitori contro l’Ordinanza della Presidente della Giunta regionale dell'(n. 75 del 27 novembre 2020) nella parte in cui dispone che le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di primo grado () si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. L'articolo .

