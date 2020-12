Stretta di Hong Kong sui pro-democrazia: arrestato l’editore Jimmy Lay. Carcere per Joshua Wong e altri attivisti (Di giovedì 3 dicembre 2020) È stato arrestato e rimarrà in Carcere fino a quando non inizierà il processo ad aprile. A finire in manette a Hong Kong, dopo Joshua Wong condannato ieri a 13 mesi e mezzo di Carcere insieme ad altri attivisti (foto), è il magnate dei media Jimmy Lai, 73 anni, proprietario del tabloid Apple Daily, schierato a favore delle riforme democratiche. Gli è stata negata la libertà su cauzione sul “rischio di fuga” ed è accusato di frode, ultimo dei procedimenti penali contro gli attivisti critici verso Pechino. Ad agosto, Lai fu arrestato per la presunta “collaborazione con forze straniere” e per l’organizzazione di proteste antigovernative. La legge sulla sicurezza nazionale, combinata alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) È statoe rimarrà infino a quando non inizierà il processo ad aprile. A finire in manette a, dopocondannato ieri a 13 mesi e mezzo diinsieme ad(foto), è il magnate dei mediaLai, 73 anni, proprietario del tabloid Apple Daily, schierato a favore delle riforme democratiche. Gli è stata negata la libertà su cauzione sul “rischio di fuga” ed è accusato di frode, ultimo dei procedimenti penali contro glicritici verso Pechino. Ad agosto, Lai fuper la presunta “collaborazione con forze straniere” e per l’organizzazione di proteste antigovernative. La legge sulla sicurezza nazionale, combinata alla ...

