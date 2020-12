Scoop choc: Elisabetta Gregoraci ha avuto un flirt con uno dei concorrenti che entrerà al Grande Fratello Vip? (Di giovedì 3 dicembre 2020) Incredibile, ma vero: presto Elisabetta Gregoraci potrebbe ritrovarsi in casa un suo ex flirt, ovvero Filippo Nardi. A sganciare questa bomba di gossip clamorosa ci avrebbe pensato Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo, dal suo profilo Instagram. La caption recita: E se al gfVip si scoprisse che c’è stato un flirt tra Filippo Nardi e la Gregoraci? View this post on Instagram A post shared by Riccardo Signoretti (@riccardo signoretti) Era stato lo stesso Signoretti, qualche giorno fa, a dare la notizia della presunta entrata di Filippo Nardi come concorrente del Grande Fratello Vip 5. Se lo Scoop fosse vero sicuramente Alfonso Signorini non se lo lascerà sfuggire. ... Leggi su trendit (Di giovedì 3 dicembre 2020) Incredibile, ma vero: prestopotrebbe ritrovarsi in casa un suo ex, ovvero Filippo Nardi. A sganciare questa bomba di gossip clamorosa ci avrebbe pensato Riccardo Signoretti, direttore del magazine Nuovo, dal suo profilo Instagram. La caption recita: E se al gfsi scoprisse che c’è stato untra Filippo Nardi e la? View this post on Instagram A post shared by Riccardo Signoretti (@riccardo signoretti) Era stato lo stesso Signoretti, qualche giorno fa, a dare la notizia della presunta entrata di Filippo Nardi come concorrente del5. Se lofosse vero sicuramente Alfonso Signorini non se lo lascerà sfuggire. ...

