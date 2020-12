Puglia prosegue con Dad a scelta per primarie e secondarie I grado. Emiliano: ordinanza dopo firma Dpcm (Di giovedì 3 dicembre 2020) "La nuova ordinanza che sto per emanare rinnova le disposizioni attualmente in vigore: le scuole del ciclo primario elementari e medie devono garantire non solo le attività didattiche in presenza ma anche in DID, didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 3 dicembre 2020) "La nuovache sto per emanare rinnova le disposizioni attualmente in vigore: le scuole del ciclo primario elementari e medie devono garantire non solo le attività didattiche in presenza ma anche in DID, didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente". L'articolo .

