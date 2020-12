NBA 2020-2021: subito 48 giocatori positivi al Covid-19 dopo i primi test effettuati (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Sono davvero molto preoccupato sul fatto che questa stagione si possa portare a termine”. Se a dirlo è coach Doc Rivers, allenatore dei Philadelphia 76ers e uomo da una vita ormai nel mondo NBA, bisogna credergli. Un’annata durissima per la massima lega di basket: il Covid-19 che ha sconvolto il mondo intero si è già abbattuto sulla palla a spicchi in terra americana. Se con la bolla estiva in quel di Orlando l’ultimo torneo è stato portato fino all’arrivo, con il trionfo dei Los Angeles Lakers, sarà molto più dura andare avanti con la nuova stagione senza intoppi. dopo la prima tornata di tamponi tra i 546 giocatori testati tra il 24 e il 30 novembre, addirittura 48 sono risultati positivi. Una percentuale molto alta che si assesta sull’8,8%. “Chiunque sia risultato positivo in questa fase iniziale ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 dicembre 2020) “Sono davvero molto preoccupato sul fatto che questa stagione si possa portare a termine”. Se a dirlo è coach Doc Rivers, allenatore dei Philadelphia 76ers e uomo da una vita ormai nel mondo NBA, bisogna credergli. Un’annata durissima per la massima lega di basket: il-19 che ha sconvolto il mondo intero si è già abbattuto sulla palla a spicchi in terra americana. Se con la bolla estiva in quel di Orlando l’ultimo torneo è stato portato fino all’arrivo, con il trionfo dei Los Angeles Lakers, sarà molto più dura andare avanti con la nuova stagione senza intoppi.la prima tornata di tamponi tra i 546ati tra il 24 e il 30 novembre, addirittura 48 sono risultati. Una percentuale molto alta che si assesta sull’8,8%. “Chiunque sia risultato positivo in questa fase iniziale ...

