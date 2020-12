Napoli, la denuncia del sindacato: “Scelta scellerata trasformare Cardarelli in ospedale Covid” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Anaao Assomed, sigla sindacale degli operatori sanitari, è sul piede di guerra per quanto sta accadendo al Cardarelli di Napoli. Il vicesegretario aziendale di Assomed, Franco Verde, ha definito “scellerata la scelta di aver reso il Cardarelli un ospedale Covid”. Lo ha scritto in una lettera inviata ai vertici dell’ospedale, sottolineando che si tratta di “una decisione che rischia di far morire l’azienda ospedaliera”. Secondo il vicesegretario, il Cardarelli è “strutturalmente inadeguato” per fare da Covid hospital. “Il Direttore Generale e il Direttore Sanitario chiusi nei loro uffici hanno affidato ad un uomo solo, il Bed Manager, l’attuazione delle loro scelte inappropriate. Avevamo suggerito in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Anaao Assomed, sigla sindacale degli operatori sanitari, è sul piede di guerra per quanto sta accadendo aldi. Il vicesegretario aziendale di Assomed, Franco Verde, ha definito “la scelta di aver reso ilun. Lo ha scritto in una lettera inviata ai vertici dell’, sottolineando che si tratta di “una decisione che rischia di far morire l’azienda ospedaliera”. Secondo il vicesegretario, ilè “strutturalmente inadeguato” per fare da Covid hospital. “Il Direttore Generale e il Direttore Sanitario chiusi nei loro uffici hanno affidato ad un uomo solo, il Bed Manager, l’attuazione delle loro scelte inappropriate. Avevamo suggerito in ...

