Martina: “Ho 26 anni e un cancro, a causa del Covid non posso essere curata: siamo responsabili” (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Sono migliaia le condivisioni al video di Martina Luoni, la ragazza di 26 anni, che vive a Milano e da tre anni combatte contro un cancro al colon. Sul sul profilo Instagram ha voluto raccontare la sua esperienza con questa malattia e soprattutto sottolineare le difficoltà che deve affrontare a causa del Covid: “Gli ospedali sono al collasso e noi malati non possiamo essere curati perché le operazioni chirurgiche non essenziali e le visite ambulatoriali sono sospese: per questo vi chiedo di rispettare le norme e non lasciare che il virus si diffonda, i vostri comportamenti influiscono anche sulla vita di persone come me”. Si chiama Martina Luoni e ha 26 anni e da qualche ora il suo appello è diventato virale. In un ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 3 dicembre 2020) . Sono migliaia le condivisioni al video diLuoni, la ragazza di 26, che vive a Milano e da trecombatte contro unal colon. Sul sul profilo Instagram ha voluto raccontare la sua esperienza con questa malattia e soprattutto sottolineare le difficoltà che deve affrontare adel: “Gli ospedali sono al collasso e noi malati non poscurati perché le operazioni chirurgiche non essenziali e le visite ambulatoriali sono sospese: per questo vi chiedo di rispettare le norme e non lasciare che il virus si diffonda, i vostri comportamenti influiscono anche sulla vita di persone come me”. Si chiamaLuoni e ha 26e da qualche ora il suo appello è diventato virale. In un ...

