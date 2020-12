Maradona, la toccante lettera di Pelè: “Non ho fatto in tempo a dirtelo, ti voglio bene Diego” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Una lettera aperta rivolta a Diego Armando Maradona.Ad una settimana dalla morte del Pibe de Oro, Pelé ha voluto ricordare su Instagram l'amico ed eterno rivale sul campo, scomparso lo scorso 25 novembre a Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Parole d'amore per il campione argentino."Sono già passati sette giorni da quando sei partito. Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera leggenda. Ma prima di tutto, per me, tu sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande. Oggi il mondo sarebbe molto migliore se potessimo fare meno paragoni gli uni con gli altri e invece passassimo più tempo ad ammirarci di più, gli ... Leggi su mediagol (Di giovedì 3 dicembre 2020) Unaaperta rivolta a Diego Armando.Ad una settimana dalla morte del Pibe de Oro, Pelé ha voluto ricordare su Instagram l'amico ed eterno rivale sul campo, scomparso lo scorso 25 novembre a Buenos Aires, in Argentina, dove stava trascorrendo il periodo di convalescenza dopo l'intervento chirurgico alla testa di qualche settimana fa. Parole d'amore per il campione argentino."Sono già passati sette giorni da quando sei partito. Molta gente amava paragonarci, è stato così per una vita. Tu sei stato un genio che ha incantato il mondo, un mago con il pallone tra i piedi. Una vera leggenda. Ma prima di tutto, per me, tu sarai sempre un grande amico, con un cuore ancora più grande. Oggi il mondo sarebbe molto migliore se potessimo fare meno paragoni gli uni con gli altri e invece passassimo piùad ammirarci di più, gli ...

Mediagol : #Maradona, la toccante lettera di Pelè: 'Non ho fatto in tempo a dirtelo, ti voglio bene Diego' - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: Avete visto la toccante haka degli All Blacks in onore di Maradona? Ecco, gli argentini non hanno fatto un figurone, e d… - RivistaUndici : Avete visto la toccante haka degli All Blacks in onore di Maradona? Ecco, gli argentini non hanno fatto un figurone… - alce1960 : @vivaravia Molto toccante oggi il suo commento su #rainews24 sulla solitudine in cui ha avuto fine la vita di #Maradona Grazie - phierpez : La toccante lettera di un regista a Maradona: 'Scusa se ti ho soffocato col mio amore, ci hai preso per mano e ci h… -