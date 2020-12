Le Regioni attaccano il Governo: “Niente confronto, nostro parere inutile” (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – La conferenza delle regioni esprime “stupore e rammarico per il metodo seguito dal governo che ha approvato il decreto legge in assenza di un preventivo confronto con le regioni“. E’ quanto si legge nel documento che le regioni hanno fatto pervenire al governo sul Dpcm Natale. Leggi su dire (Di giovedì 3 dicembre 2020) ROMA – La conferenza delle regioni esprime “stupore e rammarico per il metodo seguito dal governo che ha approvato il decreto legge in assenza di un preventivo confronto con le regioni“. E’ quanto si legge nel documento che le regioni hanno fatto pervenire al governo sul Dpcm Natale.

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo “La lettera di messa in mora da parte della UE al governo italiano in cui si afferma che l’estensione di tutt ...

Dpcm Natale, 25 senatori Pd al governo: "Eliminare il divieto di spostamento tra Comuni nei giorni di festa"

Fa discutere il divieto di spostamento tra Comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano e primo gennaio, contenuto del dl Covid approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Venticinque senatori del Pd (su ...

