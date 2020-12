Lazza | il rapper stasera con Casadilego a X Factor

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 dicembre 2020)è un personaggio davvero unico nel suo genere. Ama la classica e il rap, studia al Conservatorio e usa l’autotune, ricerca il suond dei tma non abbandona il rapping duro e puro della vecchia scuola. Insomma, è una sorta di mediatore tra mondi diversi, unche può piacere a tutti senza cercare però troppi compromessi.Scopriamo insieme qualcosa in più su questo talento che ha già lasciato un forte segno sulla scena hip hop contemporanea. Jacoporini, questo il suo vero nome, è nato a Milano il 22 agosto 1994 sotto il segno del Leone. Entrato nel 2016 nell’etichetta 333 Mob, ha publicato già nel 2017 un primo disco, Zzala, sorprendendo tutti non solo per il suo rapping tecnicamente impeccabile, ma anche per le sue qualità da pianista. Il giovane riesce a farsi strada l’anno successivo grazie al ...