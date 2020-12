Ex Ilva | Conte | ' grazie a determinazione governo Mittal rimane'

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Si continua a dire che ilè in ritardo su alcuni dossier ma alcuni dossier comeli abbiamo ereditati. Ora suc'è un accordo di rilancio e un piano industriale:stava per andare via e invece ora si è avviata una transizione verde". Così il premier Giuseppe, in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

"Si dice che l'esecutivo è in ritardo sui dossier, ma corre" - "Si continua a dire che il governo è in ritardo su alcuni dossier, ma alcuni dossier come Ilva li abbiamo ereditati", ha sottolineato ...Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Si continua a dire che il governo è in ritardo su alcuni dossier ma alcuni dossier come Ilva li abbiamo ereditati. Ora su Ilva c'è un accordo di rilancio e un piano industr ...