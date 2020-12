Elisa De Panicis elude le norme anticovid e festeggia il compleanno con gli amici bufera sul web (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’ influencer Elisa De Panicis ha compiuto 28 anni e non ha rinunciato ai festeggiamenti in grande stile. Nonostante le norme anticovid vietino party e assembramenti, lei ha deciso di celebrare il gran giorno insieme agli amici in un lussuoso hotel di Milano. Champagne a fiumi, una lunga tavolata e nessuna mascherina: le immagini che ha postato sui social hanno scatenato la polemica. Le norme imposte dal Governo per contrastare il covid parlano chiaro: coprifuoco, divieto di assembramenti, distanziamento, chiusura dei ristoranti. Prenotando una camera in hotel è però possibile cenare nel ristorante: è questa la “tecnica” usata da Elisa per poter avere un party da sogno senza violare le regole. Abitino bianco con pizzo e paillettes, tacchi alti e makeup ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 3 dicembre 2020) L’ influencerDeha compiuto 28 anni e non ha rinunciato aimenti in grande stile. Nonostante levietino party e assembramenti, lei ha deciso di celebrare il gran giorno insieme agliin un lussuoso hotel di Milano. Champagne a fiumi, una lunga tavolata e nessuna mascherina: le immagini che ha postato sui social hanno scatenato la polemica. Leimposte dal Governo per contrastare il covid parlano chiaro: coprifuoco, divieto di assembramenti, distanziamento, chiusura dei ristoranti. Prenotando una camera in hotel è però possibile cenare nel ristorante: è questa la “tecnica” usata daper poter avere un party da sogno senza violare le regole. Abitino bianco con pizzo e paillettes, tacchi alti e makeup ...

zazoomblog : Elisa De Panicis nella bufera festa di compleanno in pieno lockdown: lo sfogo dell’ex gieffina - #Elisa #Panicis… - zazoomblog : Elisa De Panicis aggira le norme anticovid: il party in hotel con gli amici scatena la polemica - #Elisa #Panicis… - panorama_it : Fa discutere il web questa immagine che ritrae Elisa De Panicis, nota influencer mentre festeggia il suo compleanno… - zazoomblog : Elisa De Panicis compleanno a Milano: polemica in corso - #Elisa #Panicis #compleanno #Milano: - QuotidianPost : Elisa De Panicis compleanno a Milano: polemica in corso -