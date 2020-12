Artrite psoriasica: un aiuto dall’intelligenza artificiale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Artrite psoriasica: l’intelligenza artificiale sarebbe in grado di prevedere la possibilità di migliorare gli outcome con secukinumab Le applicazioni dell’intelligenza artificiale (AI) alla medicina si stanno sempre più imponendo come un sistema in grado di migliorare e ottimizzare la diagnosi e la terapia. Una di queste applicazioni è il cosiddetto “machine learning” (letteralmente “apprendimento automatico”),… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020): l’intelligenzasarebbe in grado di prevedere la possibilità di migliorare gli outcome con secukinumab Le applicazioni dell’intelligenza(AI) alla medicina si stanno sempre più imponendo come un sistema in grado di migliorare e ottimizzare la diagnosi e la terapia. Una di queste applicazioni è il cosiddetto “machine learning” (letteralmente “apprendimento automatico”),… L'articolo Corriere Nazionale.

Janssen, l'azienda farmaceutica del gruppo Johnson & Johnson, ha annunciato che la Commissione europea ha approvato guselkumab per il trattamento di pazienti adulti affetti da artrite psoriasica a ...

Artrite psoriasica, approvato guselkumab

