Alessia Marcuzzi prende coraggio e confessa tutto | “Lo faccio da un anno”

Leggi su chedonna

(Di giovedì 3 dicembre 2020), intervistata da Grazia, è riuscire a trovare ildentro di sé per svelare finalmente la verità.è la protagonista del nuovo numero di Grazia. Per l’occasione, la conduttrice, reduce dall’esperienza a Temptation Island, si è raccontata come non mai a cuore aperto, rivelando lati di lei che il pubblico non L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it