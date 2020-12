Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2020 ore 08:15 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Viabilità DEL 02 DICEMBRE 2020 ORE 08:05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE Roma DOVE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO E’ AVVENUTO UN TAMPONAMENTO TRA DUE PESANTI GENERA CODE IN DIREZIONE Roma, PRESTARE ATTENZIONE! SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO; CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA FL8 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 dicembre 2020)DEL 02 DICEMBREORE 08:05 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZEDOVE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO E’ AVVENUTO UN TAMPONAMENTO TRA DUE PESANTI GENERA CODE IN DIREZIONE, PRESTARE ATTENZIONE! SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO; CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI SULLA FLAMINIA TRAFFICO INTENSO DA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA FL8 ...

