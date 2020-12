Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)DEL 02 DICEMBREORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZEDOVE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO è AVVENUTO UN TAMPONAMENTO TRA DUE PESANTI IN DIREZIONE, PRESTARE ATTENZIONE! SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PRENESTINA E A24; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN ENTRATA; PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SULLA FL8 PER UN GUASTO ALLA LINEA TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE. RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO. INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 E TUTELARE LA ...