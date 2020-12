Via libera nel Regno Unito a Pfizer-BioNTech: è il primo Paese occidentale ad approvare un vaccino anti-Covid (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il vaccino di Pfizer-BioNTech sarà disponibile nel Regno Unito a partire dalla prossima settimana. Il Regno Unito diventa così il primo Paese occidentale ad approvare un vaccino contro SARS-Cov-2, aprendo la strada all’immunizzazione di massa a cominciare dai soggetti più a rischio. Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di Pfizer, ha parlato di «un momento storico nella lotta contro il Covid-19». December 2, 2020 Il vaccino è stato autorizzato per l’uso di emergenza dalla Medicines and Healthcare Products Regulatory Authority (Mhra), l’autorità britannica, con una decisione che ha anticipato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ildisarà disponibile nela partire dalla prossima settimana. Ildiventa così iladuncontro SARS-Cov-2, aprendo la strada all’immunizzazione di massa a cominciare dai soggetti più a rischio. Albert Bourla, presidente e amministratore delegato di, ha parlato di «un momento storico nella lotta contro il-19». December 2, 2020 Ilè stato autorizzato per l’uso di emergenza dalla Medicines and Healthcare Products Regulatory Authority (Mhra), l’autorità britannica, con una decisione che hacipato ...

