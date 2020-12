Traffico Roma del 02-12-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Luceverdenon provati dalla redazione se ormai normalizzato quasi ovunque ilnessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul Raccordo Anulare ne so Le altre autostrade spostamenti ancora penalizzati tempo sta piovendo diverse zone dell’hinterland capitoli non te lo invito alla massima attenzione nella guida in tangenziale ancora crude tra l’uscita di Tor di Quinto alla Salaria in direzione di San Giovanni Accidenti al Casaletto in via Silvestri disagi contenuti raccomandiamo In ogni caso le dovute attenzioni altro incidente segnalato dalla polizia locale al Prenestino in via di Tor de Schiavi all’altezza di via Alatri inevitabili le ripercussioni incidente code al Collatino in via Grotte di Gregna l’incidente avvenuto in prossimità di via del Flauto trasporto pubblico ci sono ancora problemi sulla linea B della metropolitana e disagi ...