Terni in lutto | muore Don Fernando Benigni | era positivo al Covid-19

Terni in lutto per la morte di Don Fernando Benigni, risultato positivo al Covid-19. Ex parroco della chiesa di San Giovannino, il "prete degli ultimi" ha trascorso la sua vita al servizio dei bisognosi. Lutto nella comunità di Terni: la città piange la morte di don Fernando Benigni, ex parroco della chiesa di San Giovannino.

