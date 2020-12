Riaprire le scuole per me è una scelta illogica: ora ha la priorità un altro tipo di lezione (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non sono un virologo. Quindi, a costo di sembrare eccentrico, mi guardo bene dall’intervenire su questioni mediche. In compenso, come filosofo mi intendo di logica, ed è con questa che intendo mettere in guardia contro l’operazione, del tutto illogica, di voler Riaprire le scuole prima che sia stata vaccinata la gran parte della popolazione. Neanche si è fatto in tempo a prendere atto del fatto che questa seconda ondata è stata il frutto di un’estate scellerata, in cui si sono vanificati gli enormi sacrifici compiuti da tutta la popolazione; né si è prestato ascolto a quegli statistici che già da settembre sconsigliavano una riapertura delle scuole, perché la curva rivelava un esito fin troppo prevedibile. E adesso? Cosa si vuole fare adesso, Riaprire le scuole sulla base di altissimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non sono un virologo. Quindi, a costo di sembrare eccentrico, mi guardo bene dall’intervenire su questioni mediche. In compenso, come filosofo mi intendo di logica, ed è con questa che intendo mettere in guardia contro l’operazione, del tutto, di volerleprima che sia stata vaccinata la gran parte della popolazione. Neanche si è fatto in tempo a prendere atto del fatto che questa seconda ondata è stata il frutto di un’estate scellerata, in cui si sono vanificati gli enormi sacrifici compiuti da tutta la popolazione; né si è prestato ascolto a quegli statistici che già da settembre sconsigliavano una riapertura delle, perché la curva rivelava un esito fin troppo prevedibile. E adesso? Cosa si vuole fare adesso,lesulla base di altissimi ...

