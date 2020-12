Parma-Benevento, sfida tra due squadre incerottate: in palio punti pesanti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Dal punto di vista delle assenze, Parma–Benevento dovrebbe essere una sfida equilibrata. Ducali e sanniti si affronteranno domenica pomeriggio al Tardini, in un momento non propriamente favorevole dal punto di vista della defezioni. Reduci entrambe da un risultato positivo, anche se per gli emiliani sono arrivati i tre punti sul campo del Genoa, le formazioni di Liverani e Inzaghi andranno a caccia di un successo che potrebbe avere un peso specifico rilevante in ottica salvezza. La classifica attuale racconta di un Benevento avanti di una sola lunghezza e, dunque, chiamato a scongiurare il sorpasso nel faccia a faccia con il Parma. SuperPippo, confortato dalle ultime importanti prestazioni contro Fiorentina e Juventus, sarà però ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Dal punto di vista delle assenze,dovrebbe essere unaequilibrata. Ducali e sanniti si affronteranno domenica pomeriggio al Tardini, in un momento non propriamente favorevole dal punto di vista della defezioni. Reduci entrambe da un risultato positivo, anche se per gli emiliani sono arrivati i tresul campo del Genoa, le formazioni di Liverani e Inzaghi andranno a caccia di un successo che potrebbe avere un peso specifico rilevante in ottica salvezza. La classifica attuale racconta di unavanti di una sola lunghezza e, dunque, chiamato a scongiurare il sorpasso nel faccia a faccia con il. SuperPippo, confortato dalle ultime importanti prestazioni contro Fiorentina e Juventus, sarà però ...

