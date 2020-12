Nancy Brilli | età | altezza | peso | nome vero | primo e secondo marito attori | ex compagno chirurgo | figlio

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il suo intrigante sguardo allungato ha stregato il pubblico sin dal suo esordio nel mondo dello spettacolo,è una delle interpreti più amate degli ultimi decenni. Ha ereditato il suo fascino dai colori freddi dalla mamma ucraina. Non tutti sapranno che è conosciuta pubblicamente con la forma contratta del suo, quello completo in realtà èNicoletta Lina Ortensia. Nel corso della sua lunga carriera artistica ha vinto un David di Donatello come migliore attrice non protagonista nel film Piccoli equivoci, diretto da Ricky Tognazzi nel 1989. Si tratta di molti anni or sono eppure il suo rinomato e scintillante percorso professionale aveva già spiccato il volo da molto tempo. Ma concentriamoci sulla sua avvincente e complicata storia ...