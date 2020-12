Martina Nasoni oggi: in che rapporti è rimasta con Irama (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'ex vincitrice del Grande Fratello di Barbara d'Urso ha ispirato il cantante per la canzone La ragazza con il cuore di latta L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L'ex vincitrice del Grande Fratello di Barbara d'Urso ha ispirato il cantante per la canzone La ragazza con il cuore di latta L'articolo proviene da Gossip e Tv.

giampi37045 : @eldiosdelgrupo Una delle coppie che io ritengo più vere proprio perché anche una volta usciti non si sono smentiti… - MariVazzana : @AngeloManigras2 Nell’edizione vinta da Martina Nasoni ricordo che dovevano implorare il GF per avere spugne nuove ?? - infoitcultura : GF Vip: Martina Nasoni contro Selvaggia Roma - lupoalessio1999 : Martina Nasoni rischia di rimanere per sempre l'ultima vincitrice del Grande Fratello NIP #gf16 #gfvip5 #gfvip #vipponi -