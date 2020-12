Lidia Menapace ricoverata per Covid. E' molto grave (Di mercoledì 2 dicembre 2020) E' ricoverata in gravi condizioni per Covid Lidia Menapace , partigiana, voce storica del femminismo ed ex senatrice di Rifondazione. L'esponente politica, 96 anni , è ora all'ospedale 'San Maurizio' ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) E'in gravi condizioni per, partigiana, voce storica del femminismo ed ex senatrice di Rifondazione. L'esponente politica, 96 anni , è ora all'ospedale 'San Maurizio' ...

direzioneprc : FORZA LIDIA! La nostra cara compagna Lidia Menapace è ricoverata in ospedale a Bolzano. Anche lei è stata colpita… - riotta : Lidia Menapace amica di gioventu' compagna @ilmanifesto mi hai scelto tu la giacca con cui mi son sposato forza. - EternalRaion : RT @direzioneprc: FORZA LIDIA! La nostra cara compagna Lidia Menapace è ricoverata in ospedale a Bolzano. Anche lei è stata colpita dal #… - GaleazzoLidia : RT @Anpinazionale: Lidia Menapace sta male. Abbiamo avuto notizie di un suo ricovero a Bolzano a causa di questo maledetto covid. Le condiz… - AmazzoneFuriosa : Il 2020 si conferma come l'anno che ci ha portato via le persone migliori: Lidia Menapace, mamma, papa`... -