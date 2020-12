Le vendite nette di At Home Group sono aumentate del 47 | 5% nel Q3 fiscale

Leggi su invezz

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) AtInc. (NYSE:) ha dichiarato nella giornata di ieri che il suo utile netto nel terzo trimestreè stato pari a £35,10 miliardi, il che si traduce in un utile per azione di 53 pence. In confronto, la catena di vendita al dettaglio di decorazioni aveva riportato £10,88 milioni di utile netto nello stesso trimestre dello scorso anno, ovvero 17,14 pence per azione. Atha anche affermato che i suoi utili rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) hanno registrato un’enorme crescita annualizzata del 184,9% nel terzo trimestre arrivando a £69,90 milioni. In termini di, la società americana ha registrato un aumento del 47,5% su base annua nel Q3, mentre ledei suoi negozi ...