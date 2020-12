Joshua Wong condannato a 13 mesi di carcere. Rampelli: “Sanzionare la Cina e liberarlo” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Non è la fine della battaglia”. Joshua Wong, l’attivista di Hong Kong accusato di aver organizzato e promosso nel giugno dello scorso anno un raduno non autorizzato fuori dal quartier generale della polizia a Wan Chai, è stato condannato a 13 mesi e mezzo di carcere. Ma tramite il suo legale ha comunque voluto mandare un messaggio per far sapere che non si arrende. Insieme a Joshua Wong, sono stati condannati anche gli attivisti Agnes Chow e Ivan Lam, rispettivamente, a dieci e sette mesi di carcere. Il messaggio di Wong dopo la condanna “Davanti a noi c’è un altro campo di battaglia impegnativo. Ci uniamo ora alla battaglia in prigione con altri manifestanti coraggiosi, con meno visibilità ma essenziali nella lotta ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Non è la fine della battaglia”., l’attivista di Hong Kong accusato di aver organizzato e promosso nel giugno dello scorso anno un raduno non autorizzato fuori dal quartier generale della polizia a Wan Chai, è statoa 13e mezzo di. Ma tramite il suo legale ha comunque voluto mandare un messaggio per far sapere che non si arrende. Insieme a, sono stati condannati anche gli attivisti Agnes Chow e Ivan Lam, rispettivamente, a dieci e settedi. Il messaggio didopo la condanna “Davanti a noi c’è un altro campo di battaglia impegnativo. Ci uniamo ora alla battaglia in prigione con altri manifestanti coraggiosi, con meno visibilità ma essenziali nella lotta ...

Agenzia_Ansa : Hong Kong: Joshua #Wong condannato a 13,5 mesi carcere Per manifestazione illegale, 10 e 7 mesi a Agnes Chow e Ivan… - amnestyitalia : #HongKong Joshua Wong, Agnes Chow e Ivan Lam, ex membri del disciolto partito Demosisto, sono stati condannati per… - Piu_Europa : Determinazione giovani attivisti democratici #HongKong è ispirazione per tutti noi. Dall'Italia silenzio sull’arres… - frances78863240 : Joshua Wong condannato a 13 mesi di carcere, ecco come finisce chi protesta a Hong kong, le paladine rosse con Bold… - HiRawadd460 : RT @Agenzia_Ansa: Hong Kong: Joshua #Wong condannato a 13,5 mesi carcere Per manifestazione illegale, 10 e 7 mesi a Agnes Chow e Ivan Lam #… -