Il nuovo processore Snapdragon 888 debutterà su Oppo e Xiaomi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Foto: Qualcomm)Sul palco virtuale delloTech Summit Digital 2020 si sono tolti i veli dalchip888 5G, che sarà il propulsore degli smartphone top di gamma del 2021 a partire dai nuovi modelli della gammaFind X eMi 11 che hanno già confermato che lo adotteranno. Sono tre i pilastri sui quali si basa888 5G ovvero la fotografia per raggiungere risultati definiti come professionali anche con i piccoli sensori degli smartphone, l’intelligenza artificiale con il supporto profondo del machine learning attraverso unacceleratore e, strettamente correlato ai primi due, la grafica. A bordo sarà implementato ilmodem 5G X60 che sarà compatibile sia con le reti mmWave sia con quelle sub-6 per ...