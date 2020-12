Elisa De Panicis, notte di festa per il compleanno a Milano: fan inferociti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Elisa De Panicis festeggia il compleanno: bufera su di lei e altri influencer che hanno trovato il modo di aggirare la legge facendo festa. Elisa De Panicis la sua festa di compleanno sono finite nella bufera: l’influencer ha pubblicato su Instagram foto e stories che riprendono la serata a Milano: ecco come lei a altri Leggi su youmovies (Di giovedì 3 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Defesteggia il: bufera su di lei e altri influencer che hanno trovato il modo di aggirare la legge facendoDela suadisono finite nella bufera: l’influencer ha pubblicato su Instagram foto e stories che riprendono la serata a: ecco come lei a altri

Ileniasa25 : RT @trash_italiano: L'influencer Elisa De Panicis aggira il dpcm organizzando il compleanno in hotel: 'è lecito', poi viene smentita dall’h… - trash_italiano : L'influencer Elisa De Panicis aggira il dpcm organizzando il compleanno in hotel: 'è lecito', poi viene smentita da… - ElisaDiGiacomo : Covid-19, bufera sulla festa di compleanno in hotel dell'influencer Elisa De Panicis - gossipblogit : Elisa De Panicis, party di compleanno in zona arancione: “Anche Chiara Biasi l’ha fatto” - MassimoSantoma2 : RT @ilgiornale: L'ex gieffina non ha rinunciato al party in grande stile, tra champagne e ottimo cibo, sui tetti della Milano bene senza ma… -