Carne di pollo “coltivata” in laboratorio | Singapore dà il via libera a una svolta epocale

Una start-up americana è diventata la prima a ottenere l'approvazione di un governo, in questo caso la città-stato di Singapore, per le vendita al pubblico di Carne prodotta in laboratorio sotto forma di "pollo coltivato". L'azienda, Eat Just, con sede a San Francisco, descrive il suo prodotto come "Carne vera e di alta qualità creata direttamente da cellule animali per un consumo umano sicuro". L'agenzia alimentare di Singapore ha dichiarato oggi di aver approvato la vendita del prodotto come ingrediente nelle crocchette di pollo. La decisione della città-stato è "la prima approvazione normativa al mondo per un prodotto a base di Carne coltivata", ha affermato al New York Times Elaine Siu, amministratrice delegata del Good Food Institute Asia Pacific, ...

