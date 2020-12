1 minuto in Borsa 2 dicembre 2020

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Tele) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, denaro su Moncler, che registra un rialzo dell’1,92%. Le più forti vendite si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -2,91%. Sulla piattaforma americana del CME, giornata negativa per il petrolio, che continua gli scambi a 44,22 dollari per barile, in calo dello 0,74%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea annunciato il Tasso di Disoccupazione pari a 8,4%. In Italia, lo stesso dato si attesta su 9,8%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia degli Occupati ADP, che delle Scorte di Petrolio. Si attende un avvio negativo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in ...