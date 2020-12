Wired Trends 2021 | ecco cosa significherà la sostenibilità nel post-pandemia

Leggi su wired

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Laha momentaneamente messo in secondo piano la, ma le persone si sentono comunque parte del problema ambientale e vogliono impegnarsi per rimediare, partendo da ciò di tangibile che hanno vicino, come il riciclo e la riduzione di imballaggi e sprechi”. Con queste parole di Andrea Alemanno, senior client officer di Ipsos, è iniziato il secondo appuntamento di, la rassegna in sei incontri tutta dedicata alle tendenze in corso e a quelle che già si delineano per il prossimo anno. E che ospita, in quattro intense giornate, decine di relatori italiani e internazionali. Dopo il primo appuntamento incentrato sulla trasformazione digitale, nel palinsesto organizzato daItalia insieme a Ipsos si è esplorato il tema trasversale della. Un ...