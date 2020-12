Wiko View5 Plus | e non ci pensi più a ricaricare

Leggi su vanityfair

(Di martedì 1 dicembre 2020) La scelta dello smartphone è questione di priorità. Se la vostra è l’autonomia, il vostro marchio di fiducia potrebbe diventare Wiko. E il modello? Il nuovo Wiko View5 Plus, per non pensarci più (a ricaricare). Infatti, la promessa dell’azienda questa volta era ambiziosa: 3 giorni e mezzo di durata: praticamente come i vecchi e compianti Nokia di venti anni fa… Be’, con un utilizzo «umano» e non quello folle a cui la dipendenza da social o lo smart working ci costringono, la missione che sembrava impossibile è stata compiuta. Certo, quando abbiamo guardato video (che sull’ampio display si vedono molto bene), sfruttato Google Maps e utilizzato il telefono come hotspot nello stesso giorno, la durata si è sensibilmente ridotta, ma è rimasta comunque più che soddisfacente. Soprattutto per uno smartphone che, come prezzo (costa 200 euro), rientra nella fascia entry level del mercato.