"Una violenza molto forte". 20 coltellate sul corpo di Aurelia Laurenti

La vittima è stata colpita da una ventina di fendenti inferti con il coltello, ma ci sono anche altre piccole escoriazioni su tutto il corpo": lo ha affermato, all'ANSA, il Procuratore di Pordenone, Raffaele Tito, riferendosi all'esito dell'autopsia sulla salma di Aurelia Laurenti, la donna di 32 anni uccisa dal compagno Giuseppe Forciniti nella loro abitazione di Roveredo in Piano.

L'esame autoptico, che si sta svolgendo alla presenza del perito nominato dal Tribunale e da quelli indicati da Procura e difesa, è piuttosto complesso ed è ancora in corso. Numerosi fendenti – ha precisato il procuratore Tito – sono stati assestati con notevole forza: quasi tutti i colpi sono andati a segno al viso e al collo della vittima". "L'esame ha evidenziato molta violenza da parte dell'aggressore – ha ribadito Tito -: una ...

