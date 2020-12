Ultrà | 4 anni a Manduca per omicidio stradale

Leggi su agi

(Di martedì 1 dicembre 2020) AGI – Dalla richiesta di 16alla condanna a 4di carcere; dall'accusa divolontario con dolo eventuale, a quella, derubricata, di. Una sentenza che ribalta completamente l'impianto accusatorio quella pronunciata stamattina dal gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, per Fabio, il tifoso napoletano 40enne considerato responsabile della morte di Daniele Belardinelli,varesino finito sotto un'auto durante gli scontri Inter-Napoli del dicembre 2018, e morto in ospedale per i traumi. Per, infatti la Procura, sulla base delle indagini della Digos milanese coordinate dalle pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri, aveva chiesto 16. E sottolineato il fatto che il tifoso napoletano ...