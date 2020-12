The Toxic Avenger: Peter Dinklage protagonista del reboot (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel 1984 la commedia horror 'The Toxic Avenger' faticò inizialmente a farsi apprezzare dal pubblico, ma poi sviluppò una solidissima fan base e divenne uno film di culto: ora è in lavorazione il ... Leggi su quotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Nel 1984 la commedia horror 'The' faticò inizialmente a farsi apprezzare dal pubblico, ma poi sviluppò una solidissima fan base e divenne uno film di culto: ora è in lavorazione il ...

nonchosbatti_ : RT @3cinematographe: #PeterDinklage reciterà nel reboot di The Toxic Avenger per la Legendary. Il film originale risale al 1984. https://t… - UniMoviesBlog : #PeterDinklage sarà protagonista nel remake di #TheToxicAvenger - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Il cult #TheToxicAvenger della #Troma, che ha originato un lungo franchise e varie produzioni collaterali, sarà oggetto d… - MoviesAsbury : Il cult #TheToxicAvenger della #Troma, che ha originato un lungo franchise e varie produzioni collaterali, sarà ogg… - foto_nerd : The Toxic Avenger: il nuovo film della saga vedrà Peter Dinklage nel ruolo del protagonista. Tutti i dettagli su… -