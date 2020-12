Studente positivo al Covid: lezioni sospese e tampone ai compagni (Di martedì 1 dicembre 2020) Il sindaco: "La scelta presa è nell'ottica di assicurare una maggior tutela per studenti, insegnanti e personale della scuola" Leggi su ravennatoday (Di martedì 1 dicembre 2020) Il sindaco: "La scelta presa è nell'ottica di assicurare una maggior tutela per studenti, insegnanti e personale della scuola"

infoitinterno : Coronavirus: Imperia, positivo uno studente alla scuola primaria / Il bollettino - Rivierapress24 : Coronavirus, positivo uno studente delle elementari in provincia di Imperia - Luisacatanese : @passantedimezzo @svirgola2 Un gruppo di miei colleghi delle medie, che in una classe avevano uno studente sintomat… - Prof_Tenebre : Un mio studente è positivo alla Covid, e mi dicono che non sta bene. Nonostante abbia 16 anni. - CorriereRomagna : Uno studente positivo all'elementare di Barbiano - -

Ultime Notizie dalla rete : Studente positivo Studente positivo al Covid: lezioni sospese e tampone ai compagni RavennaToday Insegnante delle medie positiva,

PIEVE TORINA - Una ventina gli alunni sottoposti all’esame su indicazione del sindaco, Alessandro Gentilucci che, in collaborazione con l’Asur Area Vasta 3, ha promosso un intervento di tracciamento ...

Alfonsine, lezioni sospese in una scuola media per un alunno positivo

Sono state sospese le lezioni in presenza in relazione ad una classe delle scuole medie di Alfonsine, a seguito della segnalazione di un caso di coronavirus inerente ad uno studente, individuato grazi ...

PIEVE TORINA - Una ventina gli alunni sottoposti all’esame su indicazione del sindaco, Alessandro Gentilucci che, in collaborazione con l’Asur Area Vasta 3, ha promosso un intervento di tracciamento ...Sono state sospese le lezioni in presenza in relazione ad una classe delle scuole medie di Alfonsine, a seguito della segnalazione di un caso di coronavirus inerente ad uno studente, individuato grazi ...