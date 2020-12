Scontrino&Vinci al via per chi paga digitale (Di martedì 1 dicembre 2020) La lotteria partirà dal 1° gennaio 2021 ma intanto meglio farsi trovare preparati: ci si registra sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it (sezione partecipa ora) e si ottiene un codice ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) La lotteria partirà dal 1° gennaio 2021 ma intanto meglio farsi trovare preparati: ci si registra sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it (sezione partecipa ora) e si ottiene un codice ...

giusepp72129886 : @robertosaviano @chetempochefa Roberto il ragazzo forse ha costruito la sua carriera pippando la qualunque cosa e h… - giusepp72129886 : @repubblica Unautopsia seria svelerebbe che il ragazzo ha continuato a pippare la qualunque cosa e alla fine quel c… - cesco1952 : @_senzatesta deve esserci sotto la fregatura tolgono l’IMU per un 0,2% su 500.000€=€1.000 (ma l’IMU di una prima ca… - DeVerdinis : @stefanostaffa1 @genx52 @LegaSalvini @forza_italia Con la patrimoniale metti una pecetta su un buco dello scolapast… - reedogds : mi sono reso conto adesso che umm... mi ha fatto pagare di più forse ?? e non ho capito se era per l’ordine o no e v… -