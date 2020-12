SACE e Banco BPM al fianco di ASG Superconductors

Leggi su quifinanza

(Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) –BPM sostengono ASGSpA, società ligure attiva nella produzione di magneti per la ricerca, fusione nucleare e applicazioni industriali attraverso il rilascio di una fideiussione del valore di 5,6 milioni di euro a beneficio del Gesellschaft für Schwerionenforschung (GSI), l’Istituto di Ricerca Tedesco a partecipazione pubblica. Grazie all’operazione, si legge nella nota, la società – che ha maturato una storica eccellenza tecnologica nella progettazione e realizzazione di magneti superconduttivi per la ricerca nella fisica delle alte energie, per l’energia fusione, sistemi e magneti per l’ottimizzazione delle reti elettriche e per le applicazioni medicali come risonanza magnetica e adroterapia (cura dei tumori) – “realizzerà una serie di magneti superconduttori commissionati proprio dal GSI, ...