Pompei, droga in auto pronta per essere venduta. Arrestati un 23enne e una 18enne (Di martedì 1 dicembre 2020) Pompei. Proseguono senza sosta i controlli anti-droga in città. I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, dopo numerosi controlli, hanno tratto in arresto 2 persone. Pompei, droga in auto pronta per essere venduta. Due arresti A Pompei, i militari della locale Stazione, durante le operazioni di pattugliamento, hanno notato un’autovettura sospetta in sosta in una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 dicembre 2020). Proseguono senza sosta i controlli anti-in città. I carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, dopo numerosi controlli, hanno tratto in arresto 2 persone.inper. Due arresti A, i militari della locale Stazione, durante le operazioni di pattugliamento, hanno notato un’vettura sospetta in sosta in una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

StabiaChannel : #Cronaca #Pompei - Sorpresi a confezionare droga in auto, arrestati due giovanissimi LEGGI LA NEWS:… - puntomagazine : A Torre Annunziata, i militari della Stazione e della Sezione Radiomobile hanno perlustrato l’area del centro stori… - bassairpinia : TORRE ANNUNZIATA E POMPEI: Controlli dei Carabinieri. 2 arresti per droga. 4 le persone segnalate per stupefacenti… - Torrechannelit : Torre Annunziata/Pompei – Controlli dei Carabinieri: due arresti per droga, quattro persone segnalate per stupeface… - ilGazzettinoves : #TorreAnnunziata e #Pompei: arrestate per droga due persone -

Ultime Notizie dalla rete : Pompei droga HTTP/1.1 Server Too Busy