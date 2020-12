Meteo a due settimane pessimo: freddo, neve, piogge (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ lungo termine, è vero, ma dobbiamo parlarne. Perché come al solito si passa dal nulla assoluto al troppo che stroppia. Ricordate novembre? Ricordate l’Alta Pressione, il clima eccessivamente mite, l’assenza di piogge? Erano anomalie Meteo climatiche terribili e chi ci segue da più tempo avrà letto e riletto quel che stiamo per scrivere: anomalie di un certo tipo corrispondono anomalie diametralmente opposte. Passeremo dalle poche piogge e dal clima mite alle troppe piogge e al freddo. Sapete qual è il problema più grande del calore in eccesso? Che alla prima perturbazione di un certo rilievo – peggio ancora se sostenuta da aria fredda – il Mediterraneo la trasforma in una bomba a orologeria. Meteo a due settimane: pessime notizie Attenzione quindi, perché le ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) E’ lungo termine, è vero, ma dobbiamo parlarne. Perché come al solito si passa dal nulla assoluto al troppo che stroppia. Ricordate novembre? Ricordate l’Alta Pressione, il clima eccessivamente mite, l’assenza di? Erano anomalieclimatiche terribili e chi ci segue da più tempo avrà letto e riletto quel che stiamo per scrivere: anomalie di un certo tipo corrispondono anomalie diametralmente opposte. Passeremo dalle pochee dal clima mite alle troppee al. Sapete qual è il problema più grande del calore in eccesso? Che alla prima perturbazione di un certo rilievo – peggio ancora se sostenuta da aria fredda – il Mediterraneo la trasforma in una bomba a orologeria.a due: pessime notizie Attenzione quindi, perché le ...

